Bracigliano, paese "d'o cunto, d'a musica e d'a cerasa"

Un mese di storia, gusto, concerti e "cunti", cioè racconti storie tramandate in versione teatrale. Ecco il filo conduttore di “Bracigliano: ‘o paese d’ ‘o cunto, d’ ‘a musica e d’ ‘a cerasa”, in programma dal 1° maggio al 27. Realizzato da Teatronovanta con il Comune di Bracigliano e la direzione artistica di Gaetano Stella, il cartellone di eventi mette al centro il paese e trasforma Piazza Tuoro e Palazzo De Simone in un teatro sotto le stelle.

Il programma

Il primo appuntamento è fissato martedì 1 maggio: alle ore 20, in Piazza Tuoro, la grande protagonista sarà la musica. Sabato 5 maggio, alle ore 19.30, spazio all’ensemble diretta da Lauro De Gennaro (sax). Domenica 13 maggio, la residenza settecentesca di Palazzo De Simone, ospiterà “Giovani Promesse” International Music Competition, condotta da Nunzia Schiavone. Lunedì 14 maggio, spazio al concerto “International Music Masterclass Fest 2018” e venerdì 18 maggio, alle ore 18.30, le compagnie teatrali delle scuole di Bracigliano si esibiranno “La Gatta Cenerentola”, versione originale e riadattata, per la regia di Serena Stella. Sabato 19 maggio, alle ore 21, in Piazza Tuoro, il gruppo di Animazione 90, per la regia di Gaetano Stella, proporrà la rievocazione storica de “Lu cunto de li cunti”. Suggestive coreografie di fuoco. Mercoledì 23 maggio, alle ore 20, concerto dell’Orchestra del Conservatorio “Martucci” di Salerno. Giovedì 24 maggio, dalle ore 18, Gran Concerto Bandistico Città di Bracigliano “Francesco D’Amato”, diretto dal M° Carmine Santaniello. Venerdì 25 maggio, dalle ore 18, il concerto bandistico avrà come unica protagonista la banda di Gioia del Colle. Il 26 maggio toccherà alla banda della Città di Conversano. Gran finale domenica 27 maggio, alle ore 20, con il concerto della Migliore Orchestra della Regione Campania. Tutti gli eventi sono gratuiti.