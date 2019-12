Capodanno al Bristol di Vietri sul Mare: ecco il menù

Tutto pronto per il Capodanno all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare. Formula 2 pernottamenti in camera doppia Standard: 290 euro per persona, incluso il Gran Cenone con musica dal vivo e pranzo del giorno 1 gennaio. Le bevande sono incluse solo al Gran Cenone e al pranzo del 1° gennaio. Terzo e quarto letto 250 e uro, supplemento Camera Suite 100 euro al giorno, supplemento camera junior suite 80 euro al giorno, supplemento camera comfort 20 euro al giorno, notti aggiuntive in mezza pensione 80 euro per persona al giorno.

ll menù

Si comincia alle ore 20. Cilindro di calamaro farcito di mousse di patate e gamberi rossi su corona di broccoli campani, anelli dei Pastai Gragnanesi con brunoise di ricciola del Mediterraneo e perline di mare, risotto alle pere con note di provola di Agerola e polvere di noci di Sorrento, miillefoglie di pesce spada e malanzane con pesto di pomodorino del piennolo confit. Zampone di buon auspicio con lenticchie della tradizione, cornucopia augurale di frutta in abito di glassa al cioccolato. Brindisi di fine anno con panettone e proseccoo. Vino bbanco Falanghina, acqua minerale e prosecco.