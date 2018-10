Brividi, maschere e cervellone in ludoteca, il 31 ottobre

Party di Halloween in ludoteca, al Baby Planet di via Dei Greci. Nel pomeriggio del 31 ottobre, dalle ore 16 alle 17.30, i bambini potranno affrontare un pauroso percorso ideato per i piccoli fino a 4 anni, con foto horror, face painting, zucchero filato e tanta babydance.

Da 5 a 12 anni

Per i più grandi, l'appuntamento è fissato dalle ore 18 alle 20:30 al Boom Halloween, un party che gli organizzatori definiscono mostruoso, con streghe, mummie, fantasmi, zombie, maghi e scheletri.

Mamma e papà

Dalle ore 21.30, sarà possibile partecipare al Cervellone: cena, quiz e intrattenimento per i più piccoli.