Natale dei talenti: cabaret, premi e musica a Capaccio, il 12 gennaio

Il premio “Aniello De Vita”, dedicato al medico cantore del Cilento e ideato da Carlo Sacchi, approda a Paestum il 12 gennaio, alle ore 21.15. Il premio sarà seguito da uno spettacolo di cabaret e musica “Ambarabà Cicì Coccò la mia vita sul comò”: in scena Veronica Mazza con la supervisione artistica di Eduardo Tartaglia. L’intero evento, che chiude ufficialmente il cartellone del “Natale dei Talenti”, si svolgerà nel salone teatrale dell’Hotel Ariston, a Paestum.

Il programma

Il premio “Aniello De Vita” sarà assegnato a quattro cilentani che si sono distinti nella loro professione e vuole rappresentare anche un incentivo a professionalizzare la cultura dello spettacolo nei settori della danza e del teatro. Come già accaduto nelle precedenti edizioni, i quattro riconoscimenti saranno consegnati a personalità che hanno contribuito, nei rispettivi campi d’azione, a portare in alto il nome del Cilento. Dopo la consegna dei premi, come di consuetudine, tutti i partecipanti potranno ascoltare e cantare l’inno cilentano "So' nato a lu Ciliento e me ne vanto" di Aniello De Vita. Dopo il premio, invece, spazio al cabaret e alla musica con lo spettacolo “Ambarabà Cicì Coccò la mia vita sul comò”, scritto, diretto e interpretato da Veronica Mazza con la supervisione artistica di Eduardo Tartaglia. Lo spettacolo è un omaggio a tutte le donne e alla loro capacità di resistere a tutte le provocazioni di questa società, senza però nascondere le insidie e le contraddizioni che si annidano nelle esigenze e nelle ambizioni di ogni donna che vuole definirsi "moderna". In scena, a supportare l'irresistibile talento e la verve comica di una grande mattatrice come Veronica Mazza, ci sono sette musicisti della Swing Band "Spaghetti Brothers" e la sensualità tutta brasiliana della cantante Italia Vogna.