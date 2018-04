Al Teatro delle Arti in scena "Caffé Sconcerto", il 6 aprile

Quarto ed ultimo appuntamento della rassegna "Napul’è Mille Culure", firmata da TeatroNovanta, diretta da Serena Stella ed Alessandro Caiazza: venerdì 6 aprile alle 21.00, al Teatro delle Arti di Salerno, andrà in scena "Caffè Sconcerto. Gran Varietà al Trianon. Ricreando l’atmosfera del caffè-concerto, gli esilaranti personaggi “in galleria” salgono sul palcoscenico per divertire il pubblico, quest’ultimo protagonista assoluto a cui sarà affidato un ruolo primario. L’idea del regista Gaetano Stella nasce dal fatto che a Napoli, nel primo ‘900, ha un successo clamoroso il cafè-chantant, appunto il caffè-concerto, importato dalla Francia. Il primo nacque nella galleria Umberto I del capoluogo partenopeo, dove si unì il guadagno da un’attività redditizia al fascino della rappresentazione del vivo. Il café-chantant in Italia divenne, poco a poco, non solo un luogo ed un genere teatrale, ma anche qui, come in Francia, il simbolo della bella vita e della spensieratezza, nel pieno della coincidenza con la Belle époque.

La nuova edizione

Venerdì sera, inoltre, saranno annunciati i titoli degli spettacoli della nuova stagione che sarà di 5 spettacoli, non più di 4. Gli abbonati di TeatroNovanta potranno usufruire della prelazione sull’acquisto ad un prezzo conveniente.