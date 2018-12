Cala il sipario su “Arte Salerno 2018” al Teatro Augusteo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Cala il sipario sull’esposizione internazionale di arte contemporanea “Arte Salerno 2018”, nei giorni scorsi a Palazzo Fruscione ed alla Chiesa della Santissima Addolorata, nel cuore del centro storico di Salerno. La premiazione si terrà al Teatro Augusteo stasera alle ore 20. Al centro della terza edizione di “Arte Salerno 2018 il tema della metamorfosi, caro all’artista olandese Maurits Cornelis Escher, che amò tanto l’Italia e la Costiera amalfitana in particolare, tanto da inserire in “Metamorphosis”, uno dei suoi capolavori più conosciuti ed apprezzati, l’immagine del Duomo di Atrani, unica figura reale incastonata in una sequenza geometrica. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione ArtetrA Art Associates presieduta da Veronica Nicoli, con il supporto di Prince Group presieduto da Armando Principe ed in collaborazione con il Comune di Salerno ed il Comune di Atrani (Costiera amalfitana). Gode, inoltre, del patrocinio della Regione Campania, dell’Accademia delle Belle Arti dell’Armenia e del Ministero dei Beni Culturali armeno.

Oltre 170 gli artisti che hanno partecipato all’esposizione e che, nella creazione delle loro opere, si sono ispirati al tema. Nove le sezioni in concorso: pittura, disegno, scultura e installazione, arte fotografica, arte ceramica, video arte e cortometraggio, performance art, arte virtuale grafica digitale. Programma – “Arte Salerno 2018” si chiude con la cerimonia di premiazione che si tiene stasera, alle ore 20, al Teatro Augusteo di Salerno. La premiazione sarà presentata da Veronica Nicoli e dal comico Mariano Bruno e sarà arricchita dallo spettacolo teatrale “Metamorphosi” - scritto e diretto da Andrea Adinolfi in collaborazione con Eliana Lamberti - da una performance comica di Mariano Bruno e dall’esibizione musicale dei “Quisisona Band”. Nei giorni scorsi l’esposizione è stata arricchita da una serie di appuntamenti. Tra questi il body painting dell’artista potentina Roberta Lioy e la live art performance “Evolvenza” dello scultore Domenico Sorrentino, a cui ha partecipato l’attore Antonio Grimaldi. La performance di Sorrentino è stata apprezzata anche dall’attrice Annarita Vitolo, che interpreta la mamma della piccola Lenù ne “L’amica geniale”, la serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante, in onda in questi giorni su Rai 1.

Premi – Diversi i premi che stasera saranno attribuiti agli artisti partecipanti, scelti da una giuria di esperti. In una manifestazione in cui Escher è l’ospite d’onore non poteva mancare il Premio “Escher Metamorphosis Award”, che verrà assegnato all'artista che si sarà distinto per la capacità di rappresentare il concetto della metamorfosi. Il riconoscimento “Alfonso Gatto Award”, invece, è un omaggio al poeta e scrittore salernitano e sarà assegnato all'artista che avrà saputo esprimere la poeticità dell’espressione artistica. Molti premi, inoltre, daranno agli artisti la possibilità di esporre, nel corso del 2019, nelle capitali mondiali dell’arte, tra cui Madrid, Lisbona, Praga e Abu Dhabi. Non mancheranno, infine, i premi che sono diventati un appuntamento fisso per gli artisti: “Icon Art Magazine Award”, “Prince Art Gallery Award” e “Prince Group Auctions Award”, di esclusivo appannaggio del presidente di Prince Group Armando Principe.

Artisti partecipanti – A Palazzo Fruscione esporranno: Airin Col; Erasmo Amato; Ohanyan Ara; Maurizio Avi; Anna Avossa; Ivana Barscigliè; Paolo Basco; Raffaella Bellani; Tina Bellini; Cinzia Bevilacqua; Cinzia Bisogno; Larissa Bolzonella; Claudio Bonaccorsi; Marta Bonaventura; Alessandro Borrelli; Stefano Boschetti; Massimo Bramandi; Sergio Buonocore; Franco Carletti; Luigi Caserta; Federica Cavaliero; Pasquale Celentano; Biagio Cerbone; Rahul Chakraborty; Chiuto; Giancarlo Ciccozzi; Roberto Cirino; Simone Civale; Sergio Colombo; Monica Conca; Cecilia Corso; Antonio Cosimato; Carlo Alberto Cozzani; Paolo Cutrano; Romao Dalton; Alexandrinsky Davy; Maurizio De Marco; Elena De Pisapia; Anna De Rosa; Marianna De Rosa; Domenico De Rubeis; Lucio De Simone; Roger De Tanios; Elena Degl'Innocenti; Bianca Delapierre; Anna D'Elia; Massimiliano Della Corte; Rosanna Di Cecca; Genoveffa Di Maio; Marcello Di Pierro; Carmen Di Renna; Antonella Di Renzo; Halabi Jordy Dida; Marques Dolores; Katarina Drienovska; Antonio Durante; Esy Astral Art; Emilio Facchini; Francesca Falli; Salvatore Ferrante; Marco Ferrari; Monica Ferrera – Anima; Erna Fossati; Andrea Fronda; GF Art-Casamassima & Mansi; Cosima Gallo; Boyadjian Gevork; Giulietta Gheller; Gorfi; Gianni Grattacaso; Milena Gullo; Mikayel Harutyunyan; InTime; Conny Iozzi; Monica Italia; Giovanna Itria; Ahmed Khoswan; Fabio Lalli; Carmine Lamberti; Gabriella Lamberti; Morena Lanari; Pietro Lembo; Roberta Lioy; Max Lippolis; Lizzie S. Mijichich; Gorizo Lo Mastro; Massimiliano Lombini; Anna Rita Longaroni; Donato Lotito; Serena Lullo; Fabiana Macaluso; Fiorenza Maggi; Giovanni Mangiacapra; Fabio Manocchio; Rosy Mantovani; Giò Manzoni; Fabio Masotti; Sergio Massetti; Raffaele Mazza; Wioletta Agnieszka Meler; Metalli Nobili di Ascione Ciro e Gelsomina; Romina Monteleone; Rosa Raffaella Montuori; Antonietta Morena; Francesco Musillami; Jole Mustaro; Bianca Pagano; Gilda Pantuliano; Paolo Pasini; Marco Pavone; Claudia Perruso; Renata Petti; Cetty

Pillitteri; Gesuino Pinna; Vincenzo Pizzorusso; Guido Portaleone; Simona Proto; Mara Quairoli; Giuseppina Raia; Vincenzo Rea; Janine Reeves; Stefano Rezza; Simone Riccardi; Antonietta Righi; Annie Rinauro; Resende Ro; Mariagrazia Ruggiu; Guido Ruglioni; Annamaria Ruocco; Maria Sabetti; Salvatore Orazio Sambataro; Marco Sangalli; Babayan Sargis; Antonio Sette; Claudio Sist; Massimo Soldi – MonoMax; Gianluca Somaschi; Domenico Sorrentino; Mustapha Taaba – Mousta; Elia Tamigi; Anna Tonelli; Tubi O. Yemi; Paolo Uttieri; Antonello Valitutto; Carmen Veneziale; Gianmario Viganò; Sabrina Zapparoli.

Nella Chiesa della Santissima Addolorata esporranno i maestri ceramisti: Salvatore Autuori; Giuseppe Cicalese; Nello Ferrigno; Bruno Gambone; Domenico Liguori; Lucio Liguori; Pasquale Liguori; Laura Marmai; Francesco Raimondi; Paolo Sandulli; Salvatore Scalese – Sasaska; Sasà Sorrentino; Barbara Tarno; Ferdinando Vassallo. Si terranno anche mostre Personali a cura di Prince Group, in cui esporranno: Biagio Cerbone; Sergio Colombo; Monica Conca; Paolo Cutrano; Gianni Grattacaso; Vincenzo Pizzorusso.

L’esposizione sarà aperta fino alle ore 15 di oggi. L’ingresso alle sedi espositive ed alla cerimonia di premiazione è gratuito.

Gallery