Concerto all'Arsenale e doppia "calata della stella": tradizioni amalfitane per Natale

Domenica 15 dicembre ore 18:30 concerto all’Antico Arsenale di Amalfi con i Love Men in “Your Song Concert. La rassegna musicale InCanti d'Autore dimora ancora una volta sotto le volte in pietra viva dell'Antico Arsenale della Repubblica.

Il doppio evento

La tradizione è il cuore del programma del Natale e Capodanno ad Amalfi: la Calata della Stella, che per il 2019 torna anche il 6 gennaio oltre che la notte del 24 dicembre ma anchele bande folk e degli zampognari che animano con le loro note le strade e i vicoli caratteristici nei giorni di festa. Spazio anche al Capodanno in piazza Duomo dopo i fuochi di mezzanotte sul mare. Immancabili gli appuntamenti con la rassegna InCanti d'Autore nell'Antico Arsenale della Repubblica e con il concerto sinfonico di Capodanno la mattina del primo gennaio. L'area del porto sarà consegnata ai più piccoli: dal 20 al 23 dicembre sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale.

La presentazione



L'assessore a cultura, beni culturali, eventi e tradizioni Enza Cobalto così presenta il programma per il Natale e Capodanno 2019/2020: “ Il cartellone è fortemente legato all'identità del territorio, con esperienze che possono essere vissute solo qui. Il Natale è un evento che si replica in forme simili ovunque, quello che noi offriamo è la scoperta di tradizioni antiche e uniche, dalle quali non prescindiamo perché sono importanti per noi amalfitani, che le amiamo visceralmente, e perché fanno vivere al visitatore un'esperienza autentica che apprezzeranno e ricorderanno a lungo. Accanto al cuore della tradizione, proponiamo gli appuntamenti con le rassegne che oramai sono parte dell’atmosfera natalizia ad Amalfi”. Giovedì 26 dicembre la prima sfilata ed esibizione tra le strade del centro storico e piazza Duomo dalle 15.30 alle 18.30, poi si prosegue il 29 dicembre, 1 e 4, 5 e 6 gennaio. Il primo gennaio alle 11 del mattino c'è il giro della “Banda del din din”, antica tradizione amalfitana. Immancabile anche l'appuntamento con le “Note della Zampogna”, tour musicale per le strade della città 8 dicembre ore 10.30; 14, 15, 21, 22, 25 dicembre ore 16.30.

Capodanno



La notte di Capodanno 2020 si divide su due piazze. Prima della mezzanotte, il countdown in piazza Flavio Gioia per assistere allo spettacolo pirotecnico di fuochi sul mare col quale Amalfi saluta l'arrivo del nuovo anno. Alle 00.30 ci si sposta in piazza Duomo per la festa #NYEAMALFI. Live show con la musica energica ed inconfondibile della Frankie e Canthina Band e musica dance con il disco show che sarà animato dal guest dj Osso, di M20 e Radio 2 Rai. Non mancheranno le occasioni per ascoltare buona musica. Il primo gennaio alle 12:15 il tradizionale Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra, all'interno della Basilica del Crocifisso.

Gli altri appuntamenti

Il 22 e 23 dicembre ore 20:00 con il Musical “Il Canto di Natale”; giovedì 2 Gennaio ore 20:00 concerto della “Compagnia Daltrocanto”, sabato 4 gennaio “Stella d’Argiento” a cura di Carlo Faiello; lunedì 6 gennaio “Natale in Musical” a cura di Ario Avecone.