"Calici di Stelle", a Ravello una notte di vini e stelle cadenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nuovo imperdibile appuntamento estivo a Ravello. E’ quello di Calici di Stelle in programma lunedì 12 agosto che si propone ancora una volta come un elegante evento enogastronomico, tra vino, stelle cadenti, musica e degustazioni. Una passeggiata di emozioni che percorre la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello, e che toccherà i Giardini del Vescovo alle spalle del Duomo, via San Giovanni del Toro, l’incantevole e panoramica via Santa Margherita e la Piazza Fontana Moresca.

All’evento parteciperanno le più importanti cantine del territorio campano e della Costiera Amalfitana, e con esse le Donne del Vino, i Consorzi Tutela Vini del Sannio, del Vesuvio e quello del Vita Salernum Vites con il coordinamento dell’AIS della Costiera Amalfitana.

Il tutto impreziosito da una serie di specialità gastronomiche preparate dagli chef degli Hotel Bonadies, La Moresca, Parsifal, Belmond Caruso, Palazzo Avino, Villa Fraulo, Villa Maria, Palazzo Acampora oltre ai prodotti tipici del Caseificio Il Capitano, della Tramontina e dell’Antico Forno Carrieri

In degustazione anche le prelibatezze dei maestri delle più storiche pasticcerie campane Pepe, Pansa, Mennella e De Vivo . A Ravello, nel corso di Calici di Stelle si potrà scoprire inoltre l’artigianato del brand Sannio Autentico e e del Consorzio limoni Costa d’Amalfi.

Ma non è tutto, perché nella notte del vino e delle stelle cadenti, si ascolterà musica passeggiando

tra le viuzze, il belvedere e le piazzette della zona alta dove sarà possibile osservare il cielo con una illustrazione guidata del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno.

Chiuderà la serata, sotto la magia delle stelle, un coinvolgente concerto di Raoul & Swing Orchestra nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Moresca.

«Calici di Stelle è un evento nazionale volto alla promozione dell’enoturismo nei Comuni dove vi è la presenza di Cantine prestigiose e di vigneti – dice il sindaco Salvatore Di Martino – Per Ravello è stato costruito e personalizzato un progetto più ampio, rispettando la vocazione di un territorio fatto di eccellenze e di alta qualità in termini di proposta turistica e culturale. Il nome di Ravello è da sempre nell’immaginario collettivo legato alla storia del festival Wagneriano ora denominato Ravello Festival ma vi sono nuove espressioni di un turismo sempre più connesso alle emozioni che il viaggiatore cerca nei propri soggiorni. La bellezza dei luoghi e la loro storia, l’offerta di una cucina sempre più ricercata da parte degli hotel e dei ristoranti, le aziende vinicole del territorio insignite con premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Questo è il brand Ravello e Calici di Stelle è un intenso e piccolo concentrato di emozioni per vivere la Città in tutti i “sensi”».