Camera in tour, concerto di Ezio Bosso e Orchestra Filarmonica Salernitana

Secondo appuntamento di Camera in Tour 2019. Venerdì 30 agosto alle ore 21 il maestro Ezio Bosso dirigerà il concerto dell’Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” nell’incantevole scenario di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate.

Il programma

Lo spettacolo prevede: il brio funambolico di J. Brahms con le “Danze Ungheresi”, il capolavoro di A.Dvorak “Sinfonia Dal Nuovo Mondo” e di M. Ravel “Bolero” con il suo inconfondibile e coinvolgente crescendo.

La presentazione

“Camera in Tour è organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno – dichiara il Presidente Andrea Prete - per promuovere attraverso l’arte le bellezze del territorio ed incentivare le presenze di turisti e visitatori. La grande musica in location incantevoli per degli spettacoli indimenticabili che conquisteranno il pubblico tanto degli appassionati quanto di coloro che si avvicinano grazie a questi eventi a generi d’arte meravigliosi”.

La scheda

Ezio Bosso è uno dei più straordinari musicisti contemporanei e ha conquistato, stagione dopo stagione, la sempre crescente attenzione del pubblico. Di Ezio Bosso lascia stupefatti l’incredibile capacità di coniugare la grande musica classica con il pop ed i ritmi più moderni. La sua musica arriva dritta al cuore e parla in modo trasversale a diverse generazioni, agli esperti ed ai neofiti. Ezio Bosso sprigiona energia creativa ad ogni sua esibizione nella quale si percepisce la fatica dello studio e la perfetta interpretazione degli Autori ai quali si avvicina e che propone al grande pubblico.

Info utili

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito previo ritiro invito e fino ad esaurimento posti. Gli inviti si possono ritirare ad esaurimento presso: Teatro Verdi in piazza Luciani a Salerno (10.00-14.00 ), Comune di Castellabate in piazza Santa Lucia (10.00-14.00), Villa Matarazzo in corso Matarazzo S. Maria Castellabate(10.00-14.00 / 18.00-22.00) Parco Nazionale, Cilento, Vallo di Diano e Alburni a Vallo della Lucania in via Palumbo, 18 (10.00-14.00)