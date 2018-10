"Camilla e il Bernoccolo Magico" alla Feltrinelli di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sabato 20 ottobre alle ore 17:30 "CAMILLA E IL BERNOCCOLO MAGICO" di Carolina D'Isanto per Milena Edizioni viene presentato a La Feltrinelli di Salerno Il grande store del Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro città, sarà location per la nuova presentazione del nuovo libro di narrativa per bambini dell'autrice napoletana "Camilla e il bernoccolo magico" La giovane autrice Carolina D'Isanto alla sua terza pubblicazione per l'infanzia per Milena Edizioni farà conoscere a tutti i bambini e ragazzi presenti le divertenti avventure della piccola Camilla, bimba molto intelligente e precisa che sente di avere il futuro già organizzato fino a che un evento improvviso e fortuito non le scombina a lei e alla sua famiglia tutti i piani. "Camilla e il bernoccolo magico" è un racconto per tutti - grandi e piccini - che invita gli adulti a trascorrere più tempo, in quantità e di qualità, coi loro piccoli. Pianificare il futuro dei bambini è importante ma non essenziale perchè il tempo modifica i sogni e le aspirazioni ed essenziale è piuttosto crescere e sognare assieme. Al testo sono abbinate le bellissime illustrazioni a colori dell'artista Francesca Amici. Dopo la presentazione dei personaggi e delle loro divertenti vicende l'autrice coinvolgerà i piccoli presenti in un laboratorio creativo a tema: tutti assieme costruiranno un quadretto dei sogni con legno, colla, colori e tanta fantasia!

Sinossi: Camilla è una bambina molto intelligente, ma non ha amici. Studia tutto il giorno e non ha sogni da realizzare. Ha già pianificato il suo futuro insieme ai genitori Stefania e Alfredo. La mamma e il papà, infatti, sono molto impegnati e non giocano mai con la loro bambina. Un giorno Camilla cade dalle scale e spunta un bernoccolo. Da quel momento ha dei vuoti di memoria, non ricorda di essere una bambina secchiona e inizia a sognare a occhi aperti. Camilla e il bernoccolo magico è una storia per grandi e piccini. Un invito per gli adulti a trascorrere più tempo con i loro bambini e a non pianificare il futuro dei propri figli, ma sognare insieme a loro. L’autrice: Insegnante, autrice, traduttrice ed educatrice per l’infanzia. Ha fondato il gruppo “I Mangiasogni – Nutrimenti per piccoli lettori” per promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi. Ha pubblicato per Milena Edizioni i racconti per bambini I porcellini e la macchiacapanna e Sophia e il bosco di Fuffolandia.