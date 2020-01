"Cammina sulle Luci": trekking e solidarietà a Salerno

Il Duomo Trekking ripropone lo storico format "Cammina sulle Luci", in collaborazione con l'Associazione Erchemperto la Rete dei Giovani per Salerno. L'escursione, in programma sabato 11 gennaio, sarà dedicata all'Orfanotrofio House of Flowers di Kabul. Il contributo richiesto, 10 euro, sarà interamente destinato all'orfanatrofio.

Il programma

Si tratta di un trekking pomeridiano, all'orario del crepuscolo, facile ed in discesa che dai colli di Salerno conduce fino al entro storico della città, osservando dall'alto la progressiva accensione delle Luci d'artista prima di poterle vivere dal basso. Appuntamento fissato, dunque, sabato alle ore 14:40 presso Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta) alla fermata dell'autobus della linea numero 19 di BusItalia. Il pullman sarà preso in risalita, fino alla località Croce, dalla quale inizierà l'escursione in discesa che riporterà i partecipanti a Salerno. Al termine di "Cammina Sulle Luci" la passeggiata di solidarietà terminerà ai Giardini della Minerva per visitare ed ammirare "Lumina Minervae" . Il biglietto d'ingresso è incluso nel contributo minimo di partecipazione.