Allerta coronavirus: rinviato il campionato federale di tiro dinamico

L'attuale, drammatica situazione che sta vivendo il nostro Paese, alle prese con l'emergenza Coronavirus, vede coinvolto anche il mondo dello sport. Il blocco totale di tutte le attività, ha fatto sì che anche gli eventi sportivi più importanti venissero annullati. Tra questi figura il "1° Trofeo Principe Arechi", gara nazionale di tiro dinamico sportivo, che doveva svolgersi in questo fine settimana a Salerno, presso il poligono di tiro dell'Accademia del Tiro Salernitana, a San Cipriano Picentino.

I dettagli

L'evento, che prevedeva la partecipazione di centinaia di tiratori, rappresentava una delle principali attrazioni dell'anno per l'intera regione. L'aspetto sportivo passa ovviamente in secondo piano in questo momento. L'Accademia del Tiro Salernitana, attraverso il suo Consiglio Direttivo. invita, tutti ad un comportamento responsabile ed un totale adempimento delle prescrizioni indicate dalle competenti autorità. "Se non strettamente necessario - scrivono gli organizzatori - restate a casa".



