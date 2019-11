Polvere di stelle a Paestum: i campioni si raccontano in "A me è successo"

Tutti insieme, tutti in una volta e tutti "convocati" all'Hotel Ariston di Paestum: l'allenatore di calcio Fabio Capello, lo psicologo Vito Giacalone, il personal coach Roberto Re, la pianista Beatrice Venezi, lo storyteller Federico Buffa, il mondo della finanza rappresentato da Marco Mazzucchelli, aria-terra-acqua, al secolo Danilo Callegari, Antonio Ricci, cioè cosa (e chi) c'è dietro la televisione italiana. FMTS Group propone una giornata di incontro e confronto per aumentare motivazione e autostima e domani, venerdì 29 novembre dalle ore 8.30 alle 18, radunerà personaggi di rilievo in ambiti diversi, accomunati dall’essere stati campioni nei propri ambiti di appartenenza. Saranno i protagonisti della terza edizione di "A me è successo": la loro storia diventerà materia di studio e analisi, perché racconteranno vita e carriera. Tutto diventrà testimonianza. E' possibile partecipare all'evento, previo acquisto del biglietto d'ingresso.

L'obiettivo

Un campione non nasce campione ma lo diventa: Capello era solo Fabio, Giacalone solo Vito, Buffa semplicemente Federico. Campione è chi sfrutta il talento e lavora sodo per cogliere l'opportunità trasformandola in successo, credendo fermanente e fortemente nell'obiettivo da perseguire. Ecco il legame con Formamentis: ricevere stimoli da personalità che hanno avuto successo nel loro campo può essere d’aiuto per accrescere la propria leadership, gestire al meglio l’emotività – e lo sport in questo campo aiuta moltissimo – e aumentare la capacità di comunicare.

Gli ospiti

Vito Giacalone, psicologo e psicoterapeuta, docente in diverse università romane. Esperto di metodologie didattiche formative indoor ed outdoor basate sul mentoring, action learning, case method, storytelling, experiential learning. Autore del format “A me è successo”, dal 2014 è il master trainer comportamentale di Fmts Group. Roberto Re, il personal coach più famoso d'Italia, è tra i numeri uno della formazione europea con oltre 350.000 partecipanti ai suoi corsi e migliaia di giornate d’aula e oltre 800.000 copie di libri venduti. Beatrice Venezi, pianista, compositrice e Direttore d’Orchestra, nata a Lucca nel 1990, ha diretto orchestre in tutto il mondo. Il Corriere della Sera la segnala tra le 100 donne dell’anno 2016 e le 50 del 2017, che in tutto il mondo si sono distinte per la loro professionalità. Nel 2018, Forbes Italia la inserisce nell’elenco dei 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni. Federico Buffa, voce, gestualità, cuore, una straordinaria capacità di incastrare storia e fenomenologia, aneddoti e particolari poco conosciuti. Federico Buffa è il più grande storyteller italiano sbarcato negli States ancora giovanissimo grazie alla passione per la pallacanestro e tornato in Italia per raccontare le gesta, la vita, i successi e i fallimenti di personalità simbolo della storia moderna. Danilo Callegari fonde in un’unica avventura aria, terra e acqua: per lui è una missione. Appassionato di sport estremi, è stato operativo per quattro anni come paracadutista dell’Esercito con cui ha prestato servizio in Iraq. Premiato agli Adventure Awards 2013. La bussola che orienta l'intera carriera di Antonio Ricci è la passione per la cultura, declinata in ogni forma ed espressione. A soli 29 anni firma come autore la prima serata del sabato di Raiuno. Da allora Antonio Ricci ha scritto programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Fabio Capello, centrocampista di Spal, Roma, Juventus e Milan, ha vinto tre scudetti con la maglia bianconera e uno con quella rossonera. Appese le scarpette al chiodo, ha allenato Milan, Real Madrid, Roma, Juventus, la nazionale inglese e quella russa. E' uno degli allenatori più vincenti al mondo. Marco Mazzuchelli, attivo nel settore finanziario da oltre 30 anni, è stato Senior Executive in numerose istituzioni leader. Ha ricoperto anche l’incarico di Consigliere indipendente in diversi Consigli di amministrazione, tra cui Borsa Italiana (IT), MTS (IT), EuroMTS (UK), Harrods Bank (UK), Lindorff Group (NOR), Ospedale San Raffaele (IT), Kairos Investment Management (IT).

La presentazione

“Siamo alla terza edizione di un appuntamento molto amato, perché le testimonianze in presa diretta di chi ce l’ha fatta, come si suol dire, stimolano la voglia di riuscire nel proprio campo. E' un momento di confronto dove i racconti di vita di chi ha avuto successo diventano l’occasione per misurarsi con le proprie capacità e il proprio talento e crescere professionalmente”, afferma Giuseppe Melara, Presidente e AD FMTS Group.