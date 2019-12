“Una cantata dei Pastori” in scena al Centro Sociale di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il cammino natalizio dell’Associazione Scena Teatro, diretta dal regista ed attore Antonello De Rosa, si conclude magicamente: domani, sabato 28 alle ore 21 presso l’auditorium del centro sociale di Salerno, con “Una Cantata dei Pastori”. Centodieci gli allievi impegnati sul palco in un’opera, pubblicata per la prima volta da Andrea Perrucci nel 1698 intitolata “Il Vero Lume tra l’Ombre”, del teatro religioso tardo-seicentesco e scritta in versi in cui viene rappresentata la nascita di Gesù. “Tutti i gruppi di Scena Teatro - afferma Antonello De Rosa - presenteranno uno studio su La Cantata dei Pastori al centro sociale di Salerno. Certo, siamo abituati a vederla rappresentata in maniera eccelsa da Peppe Barra ma con i ragazzi ho preferito questa scelta perché è necessario conoscere e far proprie le tradizioni. I grandi testi, non lo dimentichiamo, poggiano sulle grandi tradizioni ed i miei allievi, soprattutto i più giovani, non conoscevano neppure l’esistenza de La Cantata dei Pastori”.