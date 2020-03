Trionfo di primavera: a Capaccio, conto alla rovescia per la festa del carciofo

Parte il conto alla rovescia per la dodicesima edizione della Festa del Carciofo a Gromola di Capaccio. L'evento, meta di migliaia di visitatori, si svolgerà il 24, 25, 26, 30 aprile, il 1° maggio, il 2 e il 3.

Il tema

L'associazione che organizza la festa ha deciso di schierarsi contro l’uso della plastica nel tentativo di salvaguardare il nostro mare e tutto il territorio. L'edizione 2020 avrà dunque la sigla “PLASTIC FREE”. Innovativa sarà anche la predisposizione di uno stand “GLUTEN FREE” per andare incontro alle esigenze di tutti i celiaci, in modo da far apprezzare loro i deliziosi piatti. Da non perdere il consueto meeting sulla dieta mediterranea che andrà in scena il giorno dell’inaugurazione. Musica, balli folkloristici, prodotti artigianali, degustazioni di piatti tipici locali.

Precisiamo che l'evento è attualmente in programma, salvo nuove disposizioni ministeriali. Si invitano pertanto i lettori, per avere conferma dello svolgimento di tale evento, a visionare la pagina https://www.facebook.com/www.festadelcarciofo.it/