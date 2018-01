Capaccio Paestum, ecco il programma del Carnevale: si comincia il 4 febbraio

Carri allegorici, balletti in maschera, animazione e giochi, eventi sportivi e tanto divertimento. Sono gli ingredienti della 45esima edizione della “Gran Festa di Carnevale” di Capaccio Paestum, in programma dal 4 al 18 febbraio. Gli appuntamenti carnevaleschi sono organizzati dall’associazione “Amici del Carnevale di Capaccio Paestum” e godranno del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum. Gli eventi in programma a Capaccio capoluogo sono, invece, organizzati con la regia dell’associazione Adc Ca’pacciàmm.

Il programma

Si comincia domenica 4 febbraio, a Gromola, alle 15.30 con la consegna del classico trofeo del Carnevale di Capaccio Paestum dalla contrada vincitrice dell’edizione precedente (Gromola) al Comitato organizzatore, che lo custodirà fino alla serata di premiazione del nuovo carro vincitore. Nel corso del pomeriggio, saranno presentati anche i temi dei carri allegorici dell’edizione 2018. Prenderanno parte alla 45esima edizione del Carnevale le contrade di Gromola, Vuccolo Maiorano, Santa Venere, Torre/Licinella e Borgo Nuovo/Cafasso. Ospite sarà, invece, la contrada di Fonte, del vicino territorio comunale di Roccadaspide. Si continua sabato 10 febbraio con la prima sfilata dei carri allegorici lungo via Magna Grecia alle 18.30. Nel corso della sfilata ci sarà anche l’esibizione del neo costituto gruppo delle majorettes di Capaccio Paestum. Domenica 11 febbraio alle ore 15, sarà Paestum ad ospitare il Carnevale con la sfilata dei carri allegorici, l’esibizione delle majorettes e le coreografie danzanti a cura delle contrade partecipanti.

Il Memorial

Come ogni anno, torna il Memorial “Sica”, riservato alle scuole primarie e secondarie del territorio comunale di Capaccio Paestum, organizzato in collaborazione con le varie associazioni del territorio. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 12 febbraio alle 16.00 all’interno della palestra Olimpia, a Capaccio Scalo, dove si svolgeranno anche giochi per bambini.

Martedì Grasso

Il giornale di Carnevale, martedì 13 febbraio, spazio alla classica sfilata per le strade cittadine di Capaccio Scalo. Le contrade sfileranno, a partire dalle 15.00, lungo piazza Santini, via Italia 61, via Magna Grecia e viale della Repubblica. Dopo aver sfilato, i carri torneranno a Piazza Santini, dove si terrà la cerimonia di premiazione. A Capaccio capoluogo, invece, l’associazione “Adc-Ca’paccìamm” propone per il martedì grasso “Semplicemente Carnevale: C’erano una volta le…fiabe”. Alle 14.30 sfilata di carri allegorici per le vie del capoluogo a cura del gruppo “Giovani Capaccesi”. Alle 15.30, a Piazza Tempone, animazione per famiglie a cura dell’associazione “Gulp Eventi” con giochi di squadra per grandi e piccini. Alle 16.30 spazio allo spettacolo-parodia “Biancaneve e i sette nani” a cura dell’associazione “Adc-Ca’capaccìamm”. Il programma terminerà con lo spettacolo “O’ nonno n’zallanuto” alle ore 17, organizzato dall’associazione “Gulp Eventi” e a seguire, alle 18.00, con la rappresentazione dopo ben 34 anni dello spettacolo “La Canzone di Zeza”. La domenica successiva, 18 febbraio, si terrà la chiusura del Carnevale a Capaccio capoluogo con esibizioni e balletti.

Lo sport

La 45esima edizione della “Gran Festa di Carnevale” di Capaccio Paestum sarà anche all’insegna dello sport. Domenica 4 febbraio spazio al mini volley con un torneo organizzato dalla “Volley Paestum” che si terrà all’interno della palestra Olimpia, a Capaccio Scalo, a partire dalle 9. Protagonista anche il calcio con la “Coppa Carnevale”, promossa dalla scuola calcio Fox Paestum, in programma al campo sportivo “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo nei giorni 10 e 11 febbraio a partire dalle 9.00