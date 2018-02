"Il nuovo viaggio di Capitan Fracassa" al Teatro La Ribalta, il 10 febbraio

Torna in scena la Compagnia Teatrale "La Ribalta" di Salerno: sabato 10 febbraio, alle ore 18, la compagnia omonima proporrà "Il nuovo viaggio di Capitan Fracassa", uno spettacolo di Commedia dell'Arte tanto amato dalla regista Valentina Mustaro che ha scritto il testo prendendo spunto dal film di Ettore Scola. Attraverso le maschere, i lazzi e le trovate comiche di un genere sempre accattivante e coinvolgente "Il Nuovo Viaggio di Capitan Fracassa" parla al pubblico di temi forti. Una compagnia di attori decide di intraprendere un viaggio per emulare i "comici dell'arte" e tentare di portare gli spettacoli nelle strade, nelle piazze, tra la gente. L'obiettivo è salvare il teatro, luogo che la gente non frequenta più. Nel loro viaggio, però, gli attori incontreranno un personaggio grottesco, Messer Qualazecca, un mercante attaccato al denaro e ai suoi possedimenti. Qualazecca si troverà improvvisamente davanti alla necessità di sostituire lui stesso uno degli attori della compagnia, pur di non perdere una cospicua somma di denaro. Nascerà così la figura di un capitano buffo e combina guai, inetto e incapace sulla scena, un capitano che conquisterà il pubblico facendo un gran "Fracasso".