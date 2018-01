Capitan Fracassa al Teatro La Ribalta: replica straordinaria il 13 gennaio

"Il nuovo viaggio di Capitan Fracassa" ritorna in replica straordinaria al Teatro La Ribalta il 13 gennaio alle ore 21. Scritto e diretto dalla regista Valentina Mustaro e messo in scena dalla Compagnia La Ribalta di Salerno, lo spettacolo attraverso le maschere, i lazzi e le trovate comiche parlerà al pubblico di temi forti mediante un linguaggio leggero e mai retorico.

La trama

Lo spettacolo vede come protagonista una compagnia di attori che decide di intraprendere un viaggio allo scopo di emulare i "comici dell'arte" e tentare di portare gli spettacoli nelle strade, nelle piazze, tra la gente. L'intento è salvare il teatro, luogo che la gente non frequenta più. Durante il viaggio, i comici incontreranno un personaggio grottesco, Messer Qualazecca, mercante attaccato al denaro e ai suoi possedimenti. Qualazecca imporrà ai comici dell'arte una serie di "tasse" e sanzioni da pagare in cambio della possibilità di continuare le loro rappresentazioni di strada. Sarà proprio "il denaro", rappresentato dalla figura del Messer, a portare una serie di complicazioni ed equivoci nella compagnia e tra gli attori. Ma la bellezza dell'arte drammatica colpirà anche il Qualazecca che, a causa di diverse circostanze, si troverà improvvisamente davanti alla necessità di dover sostituire lui stesso uno degli attori della compagnia, pur di non perdere una cospicua somma di denaro. Nascerà così la figura di un capitano buffo e combinaguai, inetto e incapace sulla scena, un capitano che conquisterà il pubblico facendo un gran "Fracasso". Info e prenotazioni ai numeri telefonici 3292167636 e 0899958245.