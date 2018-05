"Capitano Uncino" alle Grotte di Pertosa: spattacoli il 12 e 13 maggio

Sabato 12 e domenica 13 maggio, "Il Demiurgo" e la Fondazione Mida rinnovano il proprio sodalizio portando in scena, dopo il successo di Ulisse, un nuovo spettacolo alle Grotte di Pertosa – Auletta. Si tratta Neverland, Storia di Capitan Uncino. Un viaggio in un’isola che non c’è, selvaggia e affascinante: tra avventure, risate, amori traditi e battaglie in barca navigando il fiume sotterraneo Negro, unico fiume navigabile sotterraneo d’Europa, sarà possibile scoprire la storia di Capitan Uncino e la genesi del suo odio per Peter Pan. Un prequel di Peter Pan originale, ironico e coinvolgente che viene replicato a grande richiesta dopo il grande successo di Aprile.

La trama

Un giovane impaurito, svelto di spada e dall’eloquio forbito, segue un’ombra fino all’imbocco di una caverna. E' Giacomo Uncino, sedicente capitano di vascello inghiottito da una tempesta e ridestatosi nell’Isola che non c’è. Seguendo un’ombra - lo spirito di Pan - si imbatte in un covo di pirati, incontra e si scontra con Spugna e Sparky, due giovani mozzi, Charles Vane, pirata freddo e selvaggio, e poi con il leggendario pirata Barbanera. Le grotte di Pertosa-Auletta diventano uno scenario fiabesco e le avventure scorrono tra canzoni marinaresche, fiumi di rum, avventure, tesori, duelli spettacolari in barca navigando il fiume Negro.

Info utili

Repliche sabato 12 maggio: ore 15, 17, 19. Repliche domenica: 13 maggio ore 11.30, 15, 17, 19. Costo del biglietto: 15 euro, biglietto ridotto 12 euro, se presenti bambini di età inferiore ai 12 anni oppure gruppi organizzati e comitive superiori alle 10 persone. Per le prenotazioni, è possibile contattare i numeri telefonici 3313169215 e 3923501780.