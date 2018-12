Capodanno 2019 all'hotel Bristol di Vietri sul Mare

Il 31 Dicembre 2019 Sarà un Capodanno da Sogno all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare (Salerno).Una Cena Romantica a Lume di Candela in Sala Panoramica con Musica Dal Vivo Direttamente sul Mare Tra il Golfo di Salerno e La Splendida Costiera Amalfitana.Il 31 Dicembre sarà un Capodanno Spettacolare all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare (SA) che inizierà alle Ore 21:00 con il Classico Cenone che Comprende un Menù Ricco, Come Vuole la Tradizione, Composto da : Tortino di Patate Viola e Tentacoli di Polpo con Crudo di Gambero Rosso - Paccheri Rigati dei Maestri Pastai con Polpa D'Astice e Datterino Rosso - Risotto Mantecato con Bollicine di Trento DOC,Scampi Imperiali e Perle di Rubino - Rosa di Dentice dal Cuore Filante Tostato al Pistacchio su Indivia a Specchio - Zampone di Buon Auspicio con Lenticchie della Tradizione - Spiedino di Frutta - Brindisi di Fine Anno con Panettone e Prosecco - Vino BIanco Falanghina - Vino Rosso Aglianico - Acqua MInerale/Naturale - Prosecco , il Tutto Accompagnato da Musica dal Vivo...

PACCHETTI PERNOTTAMENTO :

- 2 Pernottamenti in Camera Doppia Standard ad € 280,00 per Persona,Incluso il Gran Cenone con Musica dal Vivo e Pranzo del Giorno 1 Gennaio.Le Bevande sono Incluse solo al Gran Cenone e al Pranzo del Giorno 01 Gennaio.

3° e 4° letto € 250,00

- Supplemento Camera Superior -> 40,00€ al giorno

- Supplemento Camera Suite -> 100,00€ al giorno

- Supplemento camera junior suite -> 80,00 € al giorno

- Supplemento vista mare -> 20,00 € al giorno

- Notti aggiuntive in HB € 80,00 per persona al giorno



Per Ulteriori Informazioni e Prenotazioni : 089210800 - 3290037107

www.hotelbristolvietri.it