Capodanno 2020: cenone e disco al b-side (Sea Garden) di Salerno

Il 31 Dicembre si festeggia il Capodanno 2020 al B-SIDE (Sea Garden) di Salerno.A partire dalle ore 21:00,nel locale completamente rinnovato e centro della movida,si terrà lo Splendido Cenone di Fine Anno,in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione del B-SIDE (Sea Garden) .....

A seguire ci si Potrà scatenare fino all'alba con tanta ottima Disco commerciale,house,reggaeton del momento selezionata e proposta dai dj resident .....

Il Capodanno 2020 al B-SIDE (Sea Garden) inizierà con il classico cenone che comprende un menù ricco, come vuole la tradizione, composto da : - Lingotto di Salmone Affumicato con Caprino e Erba Cipollina , Spiedino di Gambero con Olive Ripiene di Mandorla , Tortino di Seppia Arrostita e Broccoli , Millefoglie di Patate e Baccalà alle Erbe - Lasagnetta di Pasta all'Uovo alla Bolognese di Polpo Verace - Mezzo Pacchero Ripieno con Stracotto di Manzo e Salsa al Parmigiano - Cartoccio di Spigola all'Ammiraglia con Molluschi e Crostacei e Verdurine Croccanti - Gran Buffet di Dolci della Tradizione - Carrellata di Zampone e Lenticchie - Acqua,Bibite,Vino Aglianico e Falanghina .....



COSTI E MODALITà DI INGRESSO :



Formula Gran Cenone :

- Ingresso al Gran Cenone + Serata 80,00 .....



Ingressi Disco :

- Uomo 25,00

- Donna 25,00 .....



Champagneria :

- Ingresso alla serata con Divanetto Champagneria 50,00 a persona (cumulabili e spendibili in bottiglie).....





X Info e Prenotazioni : 388 3987387 - 345 0926046





B-SIDE (Sea Garden) - Via Generale Clark , 19 Salerno