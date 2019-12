Capodanno 2020 cenone e disco al Vanilla club di Cava

Il 31 Dicembre si festeggia IN GRANDE STILE e soprattutto IN PRIMA CLASSE il Capodanno 2020 al VANILLA Club di Cava dei Tirreni (Salerno).A partire dalle ore 21:00,nel locale completamente rinnovato e centro della movida,si terrà lo Splendido Cenone di Fine Anno,in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia di PRIMA CLASSE sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione del VANILLA Club,il tutto accompagnato da Musica dal Vivo.

A seguire ci si potrà scatenare fino all'alba con tanta ottima Disco selezionata e proposta dai dj resident.

Sarà un Capodanno Spettacolare al Vanilla club di Cava dei Tirreni che inizierà con il classico cenone che comprende un menù ricco, come vuole la tradizione, composto da : - Entrè di Benvenuto,Tartine al Caviale,Ostriche del Mediterraneo,Prosecco Valdobbiadene

ANTIPASTI : Insalata di Mare,Gambero in Tempura al Profumo di Limone,Boccone di Salmone Scottato in Agrodolce,Carpaccio di Pesce Spada al Tre Pepi,Polpette di Pescatrice su Crema di Pistacchio di Bronte

PRIMO : Risotto allo Champagne al Profumo di Mare

SECONDO : Filetto di Spigola agli Agrumi con Insalata Mista

Lenticchie ,Cotechino e Dolci della Tradizione

Acqua,Bibite,Vino Falanghina del Beneventano e Aglianico dei Colli



Durante il Cenone Musica dal Vivo e a Seguire Tanta Disco.



COSTI E MODALITà DI INGRESSO :

- Ingresso al Gran Cenone + Serata 70,00

- Ingressi Disco : 20,00 con Consumazione in LISTA

- Ingresso alla serata con Tavolo Champagneria 30,00 a Persona (Cumulabili e Spendibili in Bottiglie)



X Info e Prenotazioni : 388 3987387 - 345 0926046



VANILLA Club (Cave dè Tirreni-Sa) il Capodanno in PRIMA CLASSE



VANILLA club,Cava De' Tirreni,Via XXV Luglio, 83 (Adiacente uscita A3 Cava dè Tirreni)