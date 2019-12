Capodanno a Castelrovere: menù mari e monti per il 31 dicembre

Galà di Capodanno nella Tenuta Castel Rovere a Giffoni Valle Piana. Veglione con 2 sale di musica. Previsto per gli adulti un menù completo MARI&MONTI per accontentare i gusti di tutti.

Le proposte

Occorreranno 50 euro per gustare il menù composto da aperitivo (ore 19.30) con prosecco e frittelle, antipasto ricco e abbondante di mare e terra come da nostra tradizione, due primi Mare e Monti, misto di carne e gamberoni alla brace con contorno misto, macedonia di frutta fresca, bis di dolci della casa, zampone e lenticchie, spumante, digestivi e bevande comprese. Per i bambini menù classico e animazione gratuita con sala dedicata al costo di 25 euro. Ospiti della serata: JokerShow, il gioco a QUIZ interattivo con Max Vietri ed il suo Karaoke Show nella sala principale e Tony D'Elia con Dance&Latino nella sala Disco.

Info utili

La prenotazione va confermata 2 giorni prima inviando un messaggio al 3911020961, pena l'annullamento della stessa.