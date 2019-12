Capodanno: cenone e disco al Ocean Ristòclub di Salerno

Il 31 Dicembre si festeggia il Capodanno 2020 al OCEAN RistòClub di Salerno.A partire dalle ore 21:00,nel locale completamente rinnovato ,si terrà lo Splendido Cenone di Fine Anno,in cui si potrà cenare e godere di un'ottima gastronomia sorseggiando ottimi drink a cura dell'organizzazione del OCEAN RistòClub .....

A seguire ci si Potrà scatenare fino all'alba con tanta ottima Disco commerciale,house,reggaeton del momento selezionata e proposta dai dj resident .....

Il Capodanno 2020 al OCEAN RistòClub inizierà con il classico cenone che comprende un menù ricco, come vuole la tradizione, composto da : - Aperitivo di Benvenuto - Quenelle di Baccalà , Cubo di Tonno , Trancio di Salmone con Sesamo e Semi di Papavero su Erbette di Stagione - Raviolo con Ricotta e Limoni di Tramonti su Vellutata di Gamberi Rossi di Sicilia - Calamarata con Zucchine Vongole e Pinoli - Filetto di Branzino su Purea di Patate Viola - Buffet di Dolci - Cotechino e Lenticchie - Acqua,Bibite,Vino Aglianico di Avellino e Bianco Falanghina .....



COSTI E MODALITà DI INGRESSO :



Formula Gran Cenone :

- Ingresso al Gran Cenone + Serata 60,00 .....



Ingressi Disco :

- Uomo 15,00

- Donna 15,00 .....



Champagneria :

- Ingresso alla serata con Divanetto Champagneria 30,00 a persona (cumulabili e spendibili in bottiglie).....





X Info e Prenotazioni : 388 3987387 - 345 0926046





OCEAN RistòClub - Viale Nicola Giacumbi, 84131 Salerno SA - Adiacente Stadio Arechi - Nei Pressi del Cinema Multisala The Space (Ex Medusa)