Speciale Capodanno: brindisi, cenoni e concerti a Salerno e provincia

Fiorella Mannoia e Serena Autieri a Salerno per il tradizionale concerto in piazza, il suggestivo concerto mattutino di Capodanno a Ravello, la musica classica al teatro Verdi, il concerto degli Almamegretta, i cenoni nei locali. Ecco i principali appuntamenti in programma nel capoluogo e in provincia, il 31 dicembre e il 1° gennaio.