Capodanno in Costiera: ad Amalfi fuochi pirotecnici e concerto in piazza

Prima della mezzanotte, il countdown in piazza Flavio Gioia per assistere allo spettacolo pirotecnico di fuochi sul mare col quale Amalfi saluta l'arrivo del nuovo anno. Alle 00.30 ci si sposta in piazza Duomo per la festa #NYEAMALFI, live show