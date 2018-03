Tutto pronto per la festa del carciofo di Paestum: ecco il programma

Il Carciofo di Paestum IGP sarà protagonista della festa in suo onore prevista a Gromola dal 21 al 25 aprile e dal 28 Aprile al 1° maggio. Nel suggestivo borgo saranno allestiti stand per la preparazione e vendita di piatti a base di Carciofo di Paestum IGP. Merita una menzione speciale il carciofo alla brace, preparato su strutture di metallo a carboni.

Borse di studio e solidarietà

In programma anche convegni e workshop dedicati all'alimentazione e all’apporto nutrizionale e organolettico del carciofo nella dieta mediterranea. E' stato istituito un premio con borsa di studio per l’innovazione in cucina applicata al carciofo. Sarà assegnato ad uno studente dell’Istituto Alberghiero di Gromola e che dalla prossima edizione diventerà un concorso nazionale. Da segnalare anche una iniziativa solidale a favore della Croce Rossa per l’acquisto di un defibrillatore.