Carlo Buccirosso al Teatro Delle Arti: ecco le date

"Colpo di scena" al Teatro Delle Arti con Carlo Buccirosso. In programmazione sabato 1 dicembre ore 21 e domenica 2 dicembre ore 18.30. Biglietti scontati con Salerno Today.

La trama

In un classico commissariato di provincia, il vice questore Armando Piscitelli, conduce da sempre il proprio lavoro nel rispetto del più integerrimo rigore, con la consapevolezza di svolgere le mansioni di garante dell’ordine pubblico. Nell’ufficio del paladino Armando, si barcamenano una serie di fidi "scudieri": dall’inossidabile tartassato ispettore Murolo, ai giovani agenti rampanti Varriale, Di Nardo e Farina, all’esperta rassicurante sovrintendente Signorelli. Il paladino Armando, per la prima volta nella sua vita, cercherà conforto nel tepore degli affetti familiari, trovando così rifugio tra le mura sicure della propria casa di montagna, dove ad attenderlo con ansia ci saranno suo padre Marcello, ex colonnello dell’esercito affetto da Alzheimer, Gina la sua bisbetica badante rumena, e la suadente professoressa Cuccurullo, che con stravagante follia, degna della più classica struttura psichiatrica, contribuiranno a far vacillare definitivamente le sicurezze ed i sacri comandamenti di Piscitelli.



Il cast

E' composto da Gino Moneleone, Gennaro Silvestro, Monica Assante Di Tafisso, Elvira Zingone, Claudiafederica Petrella, Giordano Bassetti, Fiorella Zullo, Matteo Tugnoli.