Carlo Buccirosso presenta il Pomo della discordia al Teatro Verdi

Risate assicurate al Teatro Verdi di Salerno. Nel weekend - spettacoli di sabato 17 febbraio alle ore 21 e domenica alle ore 18.30 - Carlo Buccirosso presenterà "Pomo della discordia", con la partecipazione di Maria Nazionale.

La trama

Al banchetto nuziale degli Dei, non era stata invitata Eris. La divinità della discordia decise di parteciparvi a tutti i costi: si presentò al banchetto, lanciò una mela d’oro sul tavolo imbandito e scappò via, creando dissapori e contrasti tra i tutti i presenti. La storia della mitologia greca è trasferita nel contesto ovattato di una famiglia benestante, dove l’atmosfera e l’euforia di una festa di compleanno organizzata a sorpresa per Achille, primogenito dei coniugi Tramontano, potrebbe essere turbata non da una mela, non da un frutto, bensì da un pomo, un pomo d’Adamo. Anzi, il pomo di Achille, il festeggiato, ritenuto un po’ troppo sporgente…