Carnevale di Agropoli dal 9 al 13 febbraio: ecco il programma

Tutto pronto per il Carnevale di Agropoli. Si comincia il 9 febbraio con il corteo “Mascherando qua e là”, che coinvolgerà gli studenti del primo Circolo Didattico. Gli alunni indosseranno mascherine realizzate con prodotti riciclati. Sabato 10 febbraio, spazio alla giornata dell’arte. Domenica 11 febbraio, dalle ore 15 alle 21, in programma la prima, grande sfilata di carri allegorici, con partenza da via Salvo D'Acquisto. Si replica martedì 13 febbraio, dalle ore 15 a mezzanotte: carri e gruppi mascherati nella sfilata di Corso San Marco. Da non perdere la Corrida di lunedì 12 febbraio, al palazzetto dello sport “Andrea Di Concilio”.