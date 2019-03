Carri, coriandoli e allegria per il Carnevale di Agropoli: la gioia di grandi e piccini

Grande entusiasmo, domenica pomeriggio, ad Agropoli dov’è andata in scena la prima sfilata dei carri allegorici. Tantissime le persone giunte ad Agropoli per prendere parte alla 48esima edizione del Carnevale di Agropoli.

L'evento

Oltre al carro di apertura, sono stati sette i carri che hanno sfilato lungo le vie cittadine: Re-Kajardin (Eredita Carnaval e Carta in Arte); Il circo che vogliamo...(Rione Mattine); Un mondo migliore (Rione Piano delle Pere); Vero o falso? (Rione Giotto); The shark (Rione Varco Cilentano); Il pifferaio (Rione Moio 2); Yuppi du (Passaro and friends). Sono stati accompagnati, come di consueto, dalle scuole di ballo del territorio. Quest’anno a sfilare (fuori gara) anche un carro della vicina Capaccio Paestum, dal titolo Bohemian Rhapsody, della contrada Licinella. E martedì 5 marzo si replica con un percorso diverso: partenza dal lungomare e arrivo in Piazza Vittorio Veneto.