Burattini, laboratori, gonfiabili: Carnevale di Amalfi dal 10 febbraio

Sabato 10 febbraio comincia il Carnevale di Amalfi. Sarà a misura di bambino: il programma prevede momenti ludici e creativi, ma anche spettacoli e gonfiabili in piazza. Quattro giorni di eventi e iniziative per festeggiare il martedì grasso, che inizieranno sabato 10 febbraio alle ore 15.30 con l'apertura del Parchetto Gonfiabili in Piazza Municipio, fruibile gratuitamente fino alle 18.30. Da domenica 11 a martedì 13 febbraio, lo spazio riservato ai più piccini sarà aperto dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Alle ore 18 di sabato è in programma anche il “Carnival Party”, a cura di Casper Animation, in programma presso il Palazzetto Sportivo di Vettica (ex Fondo Fusco).

Il programma di eventi predisposto dal comune di Amalfi proseguirà domenica 11 febbraio con il laboratorio artistico per bambini e ragazzi “Il Giro del Mondo a Carnevale”, a cura di Il Mondo di Naty, che sarà attivo in piazza Municipio dalle 10.30 alle 13.30. Lunedì 12 febbraio sbarcherà ad Amalfi "Il Teatro di Burattilandia", a cura di Costiera Creativa, con due appuntamenti a Largo Francesco Amodio: alle 11.30 e alle 16.30. Nel plesso scolastico di Tovere, altro “Carnival Party”,in programma alle ore 18, sempre a cura di Casper Animation. Martedì 13 febbraio, infine, spettacolare "Bubble Show" in Piazza Municipio con inizio alle 11.30. Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito.