Tutto pronto per il Carnevale di Baronissi: prima sfilata il 4 febbraio

Baronissi festeggerà il Carnevale da domenica 4 febbraio. Alle ore 11.30 si terrà la presentazione dei carri allegorici accompagnati dai "mastri carristi" e alle ore 15.30 è in programma partirà la sfilata. Le strade interessae saranno via Ferreria, Corso Garibaldi fino all'incrocio di via Pagliara e via Cutinelli. Sabato 10 febbraio si replica con la sfilata serale: alle ore 18.30 è fissato il raduno dei carri. La sfilata comincerà alle ore 19 da via Aldo Moro a via Allende. Martedì 13 febbraio, alle ore 15.30, raduno dei carri e alle ore 16 partenza della sfilata.