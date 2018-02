Gran Carnevale di Baronissi: si replica il 18 febbraio

Il Gran Carnevale di Baronissi concede una replica straordinaria. Per consentire alle famiglie ed ai bambini di godere di nuovo dello spettacolo, l'evento sarà ripetuto domenica 18 febbraio alle ore 16, con la sfilata dei carri allegorici in Corso Garibaldi e l'accensione del fantoccio di Carnevale in Largo Ambrosoli.