Sfilata, coriandoli e "chiacchierata": il programma del Carnevale di Baronissi

Baronissi sorride con il Carnevale, evento di tradizione nella Valle dell'irno, con mezzo secolo di storia.

Il programma



Domenica 16 febbraio, alle ore 10, Gran Ballo di Carnevale, a cura delle associazioni "Il Contrapasso" e "Società di Danza Salerno". Poi sfilata e presentazione dei carri allegorici. Sabato 22 febbraio, alle ore 18, sfilata dei carri allegorici seguendo l'itinerario piazza Mercato-via dei Greci, via Ferreria, piazza Caduti di Nassirya. Si proseguirà con la "chiacchierata" con animazione a cura delle associazioni "Baronissi Insieme" e "Aggregati di Sant'Antonio", in piazza Caduti di Naasirya. Domenica 23 febbraio, alle ore 10.30, teatrino delle maschere nell'aula consiliare, alle ore 10.30. Martedì 25 febbraio, sfilata dei carri allegorici in Corso Garibaldi-Largo Ambrosoli e a seguire l'accensione del fantoccio di Carnevale.