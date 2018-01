Vecchio West: festa di Carnevale a tema al centro sociale di Salerno, l'11 febbraio

Domenica 11 febbraio, l'associazione Ballando per le strade organizza al Centro Sociale di Salerno l'evento "Carnevale 2018 in Danze", una festa associativa aperta a grandi e piccini. Si comincia alle ore 20.30. Il tema è il vecchio west: una polverosa terra di frontiera senza legge caratterizzata da cowboy, pistoleri, fuorilegge, banditi, cacciatori di taglie, indiani ribelli, sparatorie, duelli, rapine in banca, assedi a fortini e ranch, assalti a treni e diligenze, città fantasma, risse nei saloon, poker, rivoluzioni, stermini, guerre, caccia ai bisonti, assedi, tornei cavallereschi, maghi, streghe e draghi giganti. Sarà aperta anche la pizzeria all'interno del Centro Sociale.