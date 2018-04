Carnevale del Cilento: sfilate, suoni e colori il 14 e 15 aprile

Le associazioni Marina 3000 ed Eso Es Palinuro organizzano la quinta edizione del Carnevale Cilentano, una coloratissima sfilata primaverile che, da tradizione, fa seguito ai consueti festeggiamenti del Martedì Grasso. Le località "mascherate" sono le perle cilentane Palinuro e Marina di Camerota. La sfilata sarà animata da cinque carri allegorici: "The Magic Circus" di Palinuro-San Severino, "La Maschera Veneziana e il suo Mistero" di Lentiscosa, "I Flintstones" di Sapri, "Far West" di Scario, "Follie di Favole Marinare" di Marina di Camerota. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria (fuori concorso) di alcuni carri provenienti da Stio Cilento e di una delegazione del Carnevale di Agropoli. Sabato 14 aprile si comincia alle ore 16 in Piazza Virgilio a Palinuro con la presentazione dei temi e la sfilata dei carri. Domenica 15 aprile, invece, l'appuntamento in maschera si sposterà a Marina di Camerota. Il porto turistico ospiterà la premiazione.