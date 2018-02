Carnevale giffonese dall'11 al 13 febbraio: ecco il programma

Tutto pronto per la trentaduesima edizione del Carnevale di Giffoni Valle Piana. Parteciperanno le contrade Frazione Vassi, Rione Truffaut e Frazione Curti. Si comincia domenica 11 febbraio con il raduno in piazza Umberto I e l'animazione per bambini. Alle ore 11, al Parco Pinocchio (Giardini degli Aranci) spazio allo spettacolo di bimbi in maschera "Alice nel giardino delle meraviglie" e alle 15.30, in piazza Fratelli Lumiere, la partenza del corteo dei carri allegorici con la partecipazione, tra gli altri, del Gruppo Folk "A Vecchiarella" di Cava de' Tirreni. Itinerario: via Truffaut, via Spirito, via Cellara, ritorno in Piazza Umberto I. Martedì 13 febbraio, alle ore 15.30, partenza del corteo dei carri allegorici da via Granati, frazione Vassi. Parteciperà Griphorum Tympanum. Itinerario: via Vignadonica, via De Cataldis, via Andria, via Pertini, via Moro, via Spirito e ritorno in Piazza Umberto I dove proseguirà la serata nel Giardino degli Aranci con la premiazione del gruppo più originale e della maschera più simpatica. A seguire, Carnival Party.