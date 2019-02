Antica Roma, suoni e sfilate: ad Amalfi il Carnevale dei bambini

Nel weekend parte il Carnevale a misura di bambino di Amalfi. Come da consuetudine, nell'Antica Repubblica Marinara è stato varato un programma tutto incentrato sui più piccoli, per i quali sono stati fissati i diversi appuntamenti ludici e ricreativi del “Gran Carnevale Amalfitano”.

Il programma

Dal 2 al 5 marzo Piazza Municipio viene consegnata per tutto il giorno ai bambini con il parchetto gonfiabili. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, per 4 giorni consecutivi, l'accesso al gioco dal tema “L'Antica Roma” sarà gratuito per tutti, rinnovando uno degli appuntamenti più allegri ed apprezzati dai piccoli. Lunedì 4 marzo i bambini si prendono le strade della città di Amalfi per la sfilata del Carnevale. Alle 15.30 parte da piazza Spirito Santo la sfilata delle mascherine e la cartoon parade. I beniamini e gli eroi dei cartoni amati dal pubblico più giovane attraverseranno assieme a loro le strade della città in un allegro e colorato corteo. Alle 17.30 la festa si sposterà poi alla palestra ex fondo Fusco, dove si terrà il Carnival Party a cura di CostieraCreativa, in collaborazione con l'associazione San Michele. La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera.