Carnevale a Mercato San Severino: due giorni di divertimento e degustazioni

Domenica 23 febbraio, alle ore 16, sfilata di carri allegorici con raduno in piazza Portanova, a Mercato San Severino. Percorso via Trieste, via Roma, piazza Cesare Battisti. La manifestazione si concluderà in via Ettore Imperio dove ci sarà il paese dei balocchi (baby luna park, degustazioni tipiche carnevalesche).

Il programma

Martedì 25 febbraio dalle ore 10 alle ore 13, spazio al paese dei Balocchi di Pinocchio. Raduno in piazza Dante, sfilata di carri allegorici lungo il corso Diaz a cura dell'associazione il Gabbiano e dell'associazione giovanile Sant'Anna con la partecipazione e le performance degli alunni del Primo e Secondo Circolo di Mercato San Severino. La manifestazione si concluderà con la festa dei burattini di Giò Ferraiolo.