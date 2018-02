Gran Carnevale 2018, la carovana dei carri sfila a Nocera Superiore

Balli, maschere ed animazione: sabato 10 febbraio, a partire dalle 16, il serpentone colorato dei carri allegorici sfilerà per le strade di Nocera Superiore. Il punto di ritrovo del Gran Carnevale è la SS18, all’incrocio con via Firenze. Poi la carovana si snoderà in due percorsi prima d'incontrarsi di nuovo all’incrocio di via Napoli con via Russo e proseguire in corteo fino a corso Matteotti. Il primo percorso vedrà una parte dei carri transitare lungo via don Bosco, via Pecorari e via Russo. La seconda metà della carovana, invece, seguirà il tracciato via delle Libertà, via Spagnuolo, via Monte del Vesuvio, via Kennedy e via Napoli. Gran finale dinanzi al Comune, dove i due tronconi della carovana si riuniranno per la chiusura.