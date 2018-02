Coriandoli, carri, pasta e fagioli, gelati: domenica 11 febbraio, Carnevale palomontese

Il Carnevale Palomontese sarà festeggiato domenica 11 febbraio con la sfilata dei carri allegorici. Il raduno è fissato alle ore 10.30 in località Lago di Palomonte. La sfilata, dalla ore 11, attraverserà Viale San Nicola Perrazze. Il break delle ore 12.30 coinciderà con un gustoso intermezzo: distribuzione di pasta e fagioli. Alle ore 14.30 la sfilata ripartirà raggiungendo Piazza Mercato Valle. Alle ore 15.30, tappa in Piazza Madonna di Pompei. Saranno premiati il gruppo e il carro più originali. Gelato gratis per tutti i bambini.