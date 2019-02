Delitto di Carnevale al Museo Papi: la missione è "smascherare" il colpevole

Delitto in maschera al Museo Papi, il 5 marzo, giorno di Carnevale. I partecipanti dalle ore 20.30 dovranno calarsi nella parte del detective tra le teche della splendida collezione di strumenti medici del museo che si trova in via Trotula de' Ruggiero. Dovranno raccogliere gli indizi, mettendo insieme i pezzi del puzzle, ricostruendo così l'intricata trama dei misteri che sembrano avvolgere come una fitta nebbia il Museo. Scopo del gioco è scoprire il colpevole, il movente, l'arma e il luogo del delitto in due ore di suspense.

Info utili

Il costo è di 10 euro a persona e per la serata sarà offerto un "dolce benvenuto" agli ospiti e una maschera-ricordo per addentrarsi al meglio nelle variopinte atmosfere carnevalesche del 1894. Il più intuitivo della serata avrà in premio un classico della letteratura gialla e l'ingresso gratuito al prossimo "Delitto" a trama differente. Prenotazione obbligatoria al 3479296504 o al 3479296504