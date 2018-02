L'esercito del selfie a San Valentino Torio: sfilate dal 10 al 13 febbraio

Tutto pronto per il Carnevale sanvalentinese che durerà 4 giorni, dal 10 al 13 febbraio. A San Valentino Torio saranno allestiti tre carri allegorici dedicati al fenomeno dei selfie. Organizzazione a cura delll'associazione "Carnevale". Un quarto carro (scenografico) è stato preparato da un privato e sarà accompagnato da bambini che danzeranno.

Il programma

Si comincia il 10 febbraio alle ore 15 dalla Villa Comunale. Di mattina, però, i carri saranno già radunati ed assemblati. Il percorso: via Curti, via Sottosanti, piazza Ferrovia con ritorno, all'interno di un circuito chiuso. Domenica 11, mattinata dedicata ai bambini (giocolieri, gonfiabili), dalle ore 8 alle 15, nella zona antistante la Villa Comunale. Giochi gratuiti. Dalle ore 15, nuova sfilata di carri allegorici: stesso percorso del 10 febbraio. Lunedì 12 febbraio, dalle ore 16, sfilata dei carri allegorici dalla Villa Comunale fino a Casatori. Sosta a Largo Trinciale con una serata danzante e coreografie. Martedì Grasso, gran finale con partenza dalla Villa Comunale. Canzone predominante "L'Esercito del selfie". Su ogni carro, un personaggio atipico farà il selfie: non un uomo ma un gorilla, un diavolo che mangia il telefonino, un folletto che nonostante la gobba tenta di scattare una foto.