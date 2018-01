Venerdì 9 febbraio, festa di Carnevale "scozzese" al Mediterranea Hotel

Carnevale "scozzese" al Mediterranea Hotel di Salerno. Venerdì 9 febbraio, alle ore 20.30, le associazioni "Con noi di nuovo in volo" e "Contrappasso" proporranno danze tipiche e un menù a base di salmone, baccalà e birra. I danzanti dell’Associazione “Il Contrapasso” parteciperanno con il tipico costume scozzese: kilt per gli uomini, le donne con il tipico costume dai colori del Clan al quale appartengono. Si eseguiranno Reel e Giga e saranno poi coinvolti tutti i partecipanti. Costo 20 euro a persona. Per info e prenotazioni, è possibile contattare il numero telefonico 3492993332.