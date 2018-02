Sfilata di Carnevale a Pontecagnano Faiano, l'11 febbraio

A Pontecagnano Faiano è tutto pronto per la sfilata di Carnevale, in programma domenica 11 febbraio 2018. L’evento è promosso dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Ernesto Sica insieme alle associazioni Ancr “A. Castelluccio” Sez. Faiano, Club Latino Dance, Gera A.V., Oratorio Giovani Speranze, Istinto Latino, Lo Scarabocchio Coop., Noemi Dance, Punto d’Incontro, SportLab, Sveja, Sviluppo, Oratorio Virtus Nova.

L’ordine di sfilata è stato sorteggiato nel corso dell’ultima riunione programmatica sull’organizzazione della manifestazione: precederanno il corteo i supereroi “Cosplay” dell’Associazione “Sveja”, seguiti a ruota dai pattinatori dell’Associazione “SportLab”, e, in successione i carri “Brasile” della Noemi Dance, Gera A.V. e Ancr Faiano; “Il re Leone” della Cooperativa Lo Scarabocchio; “Mary Poppins” dell’Oratorio Virtus Nova; “Pinocchio” dell’Associazione “Sviluppo”; “Le crocerossine” dell’Associazione “Punto d’Incontro”; “Atlas Ufo Robot” dell’Associazione “Club Latino Dance”; “Pirati dei Caraibi” dell’Oratorio Giovani Speranze e, infine, il carro “Disney” di “Istinto Latino”. Due i momenti in programma: a Faiano, con partenza alle ore 10.00 dal parcheggio di via Montegrappa, e a Pontecagnano, con partenza alle ore 15.00 da Sant’Antonio. E' previsto l’arrivo al Piazzale Centola, che accoglierà il momento istituzionale con la consegna delle pergamene di plauso a tutti i partecipanti.