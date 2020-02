Festa di Carnevale al teatro La Ribalta: ecco il programma

Lunedì 24 febbraio, dalle ore 17 alle 19, è in programma la festa di Carnevale al teatro la Ribalta di Salerno.

Il programma

Un'ora di teatro, laboratori teatrali e creazione di storie con le maschere. A seguire, un'ora di animazione, giochi gonfiabili, ballon art, giochi di squadra a tema con Baby Planet. Per prenotare la sfilata, è possibile contattare i numeri telefonici 3292167636 e 3296442521. Il costo del biglietto per la partecipazione è di 7 euro. Per prenotarsi occorre contattare il 3292167636