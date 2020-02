Martedì mascherato al Victory Pub di Salerno: ecco le sorprese

La sera del 25 febbraio, Martedì Grasso, chi si presenterà mascherato al Victory Pub di Salerno potrà gustare in omaggio entree di benvenuto a base di anatra, sakè e involtini primavera. I mascherati potranno partecipare ad un CONTEST FOTOGRAFICO. Lo staff Victory seguirà il tema marinaresco, ma i partecipanti potranno scegliere liberamente il proprio costume. In palio ci sarà una cena a base di Pizza Gourmet per 2 persone presso Salerno Centro Pzza Gourmet.

Il regolamento del contest

Il 25 sera, scattare una foto del travestimento, inviare lo scatto alla pagina pub salerno victory grill & steak house tramite un messaggio di posta. C'è tempo per inviare fino alle ore 22 del 27 febbraio. Il 28 febbraio la pagina Victory pubblicherà un album dedicato al contest e saranno taggati gli autori degli scatti. Sarà possibile votare tramite like su facebook. Per vincere eè importante far "girare" le proprie foto. Le votazioni si concluderanno il 2 marzo alle ore 22. La foto che otterrà più "mi piace" vincerà una cena. Ogni fotografa/o potrà candidare al contest una sola fotografia.