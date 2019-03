Animazione, balli in maschera e spettacoli al "Carnival show" di Salerno

Meno telefonini e più aggregazione per i bimbi e le famiglie di Salerno. È il messaggio lanciato, questa mattina, dall'assessore comunale al commercio Dario Loffredo nel corso della conferenza stampa di presentazione del "Carnival show", promosso in collaborazione con Coldiretti Salerno e in programma martedì 5 marzo alle 17 al Teatro Augusteo.

L’evento

Animazione, balli in maschera, bolle, illusionisti, spettacoli di magia per il Carnevale salernitano e anche sana alimentazione con le mele annurche che i Giovani di Coldiretti distribuiranno a tutti i partecipanti. "Lavoriamo per costruire una città a misura di bambino - ha spiegato Loffredo - è un'iniziativa per i più piccoli, per le famiglie e per una corretta educazione alla sana alimentazione. Moltiplichiamo gli eventi dedicati ai più bambini, prestando grande attenzione alla sensibilizzazione di tematiche importanti come il buon cibo".

Gli ha fatto eco il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano che ha ricordato: “La Campania ha il triste primato dell'obesità infantile con il 38% dei bambini fuori peso. Abbiamo stipulato un protocollo d'Intesa con l'Ordine dei Medici di Salerno e continuiamo nel solco di iniziative dedicate alla corretta alimentazione. Nel corso dell'evento distribuiremo a tutti i partecipanti le mele annurche simbolo di salute e la piramide alimentare”. L'ingresso allo spettacolo è gratuito.