Sorrisi, maschere, coriandoli: Carnival Show al teatro Augusteo di Salerno

L'assessore comunale al commercio Dario Loffredo lo aveva annunciato al termine degli spettacoli teatrali per bambini al teatro Augusteo, le favole gratuite per tutti: "Pensiamo ad un evento da organizzare a Carnevale, per tutti i bambini". La macchina organizzativa si è messa in moto e domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 11, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, sarà illustrato il programma dello spettacolo di Carnevale.

I dettagli

Il Carnival Show avrà inizio il 25 febbraio, Martedì Grasso, alle ore 17.30, presso il Teatro Augusteo, organizzato dal Comune di Salerno in collaborazione con Coldiretti Salerno e con la direzione artistica di Newage Animazione. Tanta curiosità e tanto divertimento per la festa in maschera aperta a tutte le famiglie.